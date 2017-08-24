Принц Гарри и Меган Маркл цветами на декорациях почтили память принцессы Дианы

Покойная мать герцога Сассекса принцесса Диана была удостоена памяти молодых на сегодняшней свадьбе. Память о великой женщине принц Гарри и Меган Маркл выразили цветами на фасаде, как пишет VistaNews.

Как стало известно только во время церемонии бракосочетания, фасад органного помещения часовни Святого Георгия был украшен белыми цветами: пионами и розами. Пионы появились на декорации потому, что это любимые цветы Меган, а розы любила принцесса Диана. Так теперь уже супруги почтили память мамы принца Гарри.

Помимо этого спорного решения, гости больше не нашли, на что пожаловаться. Интерьер и организация были выполнены на высочайшем уровне – действительно по-королевски. Но даже такое событие смогли высмеять в России: «Вечерний Ургант» по-своему увидел свадьбу герцога и герцогини Сассекса. Поклонники королевской семьи отмечают, что многие разделяют недоверие к Меган Маркл, поскольку пара вовсе не выглядит влюблённой.