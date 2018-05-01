"Отметила": В Сети обсуждают "сумасшедшую" лошадь на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Пользователи социальных сетей вовсю обсуждают "свадьбу года", прошедшую в Великобритании. Принц Гарри Уэльский и Меган Маркл официально стали мужем и женой, теперь же в социальных сетях обсуждают "казусы", произошедшие на церемонии.

Так, сразу же после бракосочетания принц Гарри и Меган Маркл сели в карету и проехали по двору Виндзорского замка, приветствуя тех, кто пришел посмотреть и поздравить молодых с заключением брака. Пользователи соцсетей обратили внимание на странное поведение лошади королевской гвардии, которая сопровождала молодых после свадебной церемонии.

Животное внезапно начало вбиваться из общего строя и двигаться по кривой траектории, после чего пользователи начали шутить, что "кто-то уже начал отмечать свадьбу". Несмотря на это, наездник все же смог усмирить "сумасшедшую" лошадь и удержаться в седле, после чего вернул ее в общий строй.