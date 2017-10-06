С инфарктом в Москве попал в больницу театральный режиссер Леонид Хейфец

В Москве в больницу попал театральный режиссер Леонид Хейфец. По данным СМИ, у него диагностировано подозрение на инфаркт.

Российский театральный режиссёр и и педагог, профессор Российского института театрального искусства Леонид Хейфец попал в одну из столичных клиник. На данный момент ему 84 полных года. Уже двадцать лет он занимал рабочее место в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

Как сообщают в СМИ, специалисты увидели у Леонида Ефимовича подозрение на инфаркт. Никто из его родственников пока не вышел на связь, чтобы прокомментировать случившееся. По этой причине дополнительная информация будет сообщена позже.