Дмитрий Нагиев публично высмеял Ольгу Бузову

На церемонии вручения премии «Дай пять!» ведущий вечера Дмитрий Нагиев весьма озадачил поклонников Ольги Бузовой своей неоднозначной шуткой о творчестве звезды «Дом-2». Все привыкли думать, что Бузова с Нагиевым – хорошие друзья, теперь же эта информация поставлена под сомнение.

Дмитрий Нагиев проводил церемонию премии вместе с Анфисой Чеховой. Актер и шоумен часто шутил и вел мероприятие вполне достойно. Во время своей беседы с Чеховой он спросил у актрисы о ее новом проекте «Взвешенные и счастливые люди», в котором она выступает ведущей.

Нагиев поинтересовался, в чем заключается смысл шоу, на что Чехова рассказала ему, как проект помогает людям стать счастливыми. Шоумен спросил, не делают ли они людей более счастливым посредством того, что не дают им слушать песни Бузовой.

По мнению Нагиева, людей можно сделать более счастливыми, если оградить их от прослушивания песен Ольги Бузовой. Зал и все присутствующие на мероприятии посмеялись над шуткой шоумена. Однако, некоторые не оценили юмора Нагиева, так как тот раньше всегда защищал Бузову от хейтеров, а теперь сам уподобился тем, кто не любит певицу и звезду «Дом-2». Не известно, ранила ли шутка Нагиева саму Ольгу Бузову. На церемонии она не присутствовала, ее награду получил PR-менеджер.