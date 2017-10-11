Хейтеры заподозрили, что Ольга Бузова рисует себе идеальные кубики пресса

Хейтеры все никак не могут смириться с популярностью телеведущей и певицы Ольги Бузовой и все пытаются найти у нее какой-нибудь изъян. На этот раз они начали обсуждать кубики пресса Бузовой, так как заподозрили, что телеведущая просто рисует себе накаченный живот.

Пользователей соцсетей весьма удивили новые снимки Ольги Бузовой, которые она сделала на Сейшелах. Они поражаются, как с таким плотным графиком певица умудряется накачать себе идеальные кубики пресса, о которых "фитоняшки" только могут мечтать. К тому же, многих весьма смутило то, что живот на разных снимках Бузовой постоянно отличается, ведь накаченный пресс то появляется, то вновь куда-то исчезает.

Исходя из этого хейтеры сделали вывод, что телеведущая при помощи обыкновенной косметики или компьютерных программ для редактирования фото просто прорисовывает себе кубики. Буквально недавно своим очередным видео Бузова подтвердила, что живот у нее отсутствует, однако ни на какие кубики на нем и нет намека.

Тогда хейтеры принялись критиковать популярную певицу, отметив, что она с участником "Дома-2" Александром Гобозовым, возможно, пользуется одной и той же компьютерной программой, позволяющей скрывать все изъяны тела. Другие же заметили маленькую и дряблую попу телеведущей, и то, что пресс она себе рисует, так как он загадочно исчезает на многих снимках.

Многие даже сравнили Ольгу Бузову с трансвеститом, отметив, что более 8 лет назад она выглядела гораздо привлекательнее, нежели сейчас.