Ксения Собчак назвала основную цель своего фильма "Дело Собчака"

Знаменитая телеведущая и журналистка Ксения Собчак представила на Каннском кинофестивале фильм "Дело Собчака", режиссером которого стала Вера Кричевская. Основной целью своего фильма Собчак назвала то, что просто хотела рассказать всю правду о своем отце.

Как рассказала телеведущая, новое поколение уже не знает о том, кем на самом деле являлся Анатолий Собчак то ли отцом ее самой, то ли личным помощником российского президента Владимира Путина. Собчак отметила, что из-за этого у многих в голове образовалась каша, потому она решила расставить все точки над "И" и рассказать всю правду о своем покойном отце.

В фильме будет показано абсолютно все, то, как Анатолий Собчак впервые выбился в политику и до самой смерти.

Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, отметила, что умный зритель поймет, что в названии фильма "Дело Собчака" кроется двойной смысл. По ее словам, он рассказывает не только о травле Анатолия Собчака и его политической карьере, но и о том призвании, которое сейчас продолжает его дочь.