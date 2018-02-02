Бывшая супруга Джигарханяна закатила истерику на "Пусть говорят" и избила эксперта

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская на съемках передачи "Пусть говорят" устроила грандиозный скандал. Она едва не подралась с экспертом, который обвинил ее в плачевном состоянии Армена Джигарханяна.

Как известно, Цымбалюк не упускает возможности придти на телешоу и обсудить свою личную жизнь с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. На этот раз она побывала на шоу "Пусть говорят", где в очередной раз затронула свой скандальный развод. В какой-том момент один из экспертов отметил, что Виталина стала причиной ухудшения здоровья Джигарханяна, его финансового положения, а также обвинил ее в том, что она забирает у народного артиста "последние копейки".

Терпеть подобное Цымбалюк не стала, она вскочила со своего места, начала кричать на эксперта и размахивать руками, намеревалась его ударить. Было видно, что пианистка находится на грани нервного срыва, охране пришлось оттаскивать ее от гостя программы и успокаивать за кулисами.

Стоит отметить, что выпуск со скандальной сценой только должен будет появиться в эфире, однако пока неизвестно, вырежут ли данный инцидент из программы.