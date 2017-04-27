Победительница "Евровидения" Нетта упала с лестницы сразу же после финальной песни

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2018", певица из Израиля Нетта Барзилай, весьма оконфузилась, когда решила поприветствовать фанатов. Она упала на ягодицы прямо на лестнице и покатилась вниз, теперь видео с ее падением гуляет по соцсетям.

Как стало известно, в субботу, 12 мая, закончился песенный конкурс "Евровидение-2018", в котором победительницей стала певица из Израиля Нетта Барзилай. Приветствуя фанатов, певица весьма оконфузилась, однако все-таки смогла посмеяться над собой и продолжить свой путь. Так, Барзилай исполнила финальную песню победителя и спускалась со сцены по лестнице, когда решила поприветствовать своих поклонников.

Она держалась за перила и как только оторвала от них правую руку и начала махать фанатам, тут же поскользнулась и упала на ягодицы, проехавшись на "пятой точке" до самого конца лестницы. Идущие рядом с Неттой мужчины попытались ее поднять, однако им удалось это только тогда, когда певица съехала с лестницы.

Стоит отметить, что инцидент никак не расстроил Барзилай, она поднялась и посмеялась, после чего продолжила приветствовать фанатов. В Сети сразу же предположили, что причиной падения Нетты послужил ее лишний вес, ведь именно из-за него она не смогла удержаться и поехала вниз.