«Браво!»: Филипп Киркоров поздравил Нетту Барзилай с «заслуженной» победой на «Евровидении»

В Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова появился пост, в котором певец поздравил израильскую певицу Нетту Барзилай с «заслуженной» победой на «Евровидении» и отметил, что певица «очаровательная». В комментариях пользователи не поддержали мнения Киркорова, высмеяв певицу за ее странный наряд «толстой невесты».

По словам Киркорова, который ездил на «Евровидение» с командой из Молдовы, певица Netta в данном песенном состязании получила «заслуженную» победу. Певец называет победительницу конкурса «очаровательной». Помимо этого, утверждает Киркоров, ее песня Doron Medali «однозначно» станет хитом этого лета.

Киркоров прикрепил снимок, на котором певица Netta позирует рядом с ним и группой, которой он помогал готовиться к выступлению на «Евровидении». Многим пользователям не понравилось, что певец хвалит израильскую девушку.

Некоторые даже отметили, что странный наряд певицы делает ее похожей на «толстую невесту». Комментаторы агрессивно высказывают свое мнение и несогласие с тем, что победу присудили именно певице из Израиля. Некоторые даже упрекнули Киркорова за то, что он не поддержал проигравшую Юлию Самойлову, которая сейчас терпит в свой адрес массу критики.