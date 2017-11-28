Британцы в шоке: Меган Маркл встречалась с актером гей-порно

В 2004 году невеста принца Соединенного Королевства Гарри, Меган Маркл, имела отношения со знаменитым актером гей-порнографии Саймоном Рексом. Этот эпизод описало издание The Sun со слов собственного источника.

Саймон Рекс начинал свою карьеру в кинематографе с фильмов для взрослых. В частности, специализировался на гомосексуальных контактах. Он сам утверждает, что 1997 году стал лауреатом профессиональной награды за "Лучшую соло-роль в гей-порно". Позднее актер запомнился зрителям по одной из главных ролей в ряде фильмов "Очень страшное кино".

Около 14 лет назад Меган Маркл снималась в эпизодической роли ситком-сериала Cuts. Во время съёмочного процесса она и познакомилась с Саймоном Рексом. Как утверждает The Sun, пара организовала свидание, однако отношений из этого союза не сложилось. В этом же году Меган Маркл встретила своего будущего мужа Тревора Энгельсона, который работал продюсером и режиссером. Спустя семь лет влюбленные отгуляли свадьбу, а в 2013 уже развелись.