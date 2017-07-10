Сын Алёны Водонаевой рисует для неё эскизы чехлов с матерными словами

Алёна Водонаева представляет поклонникам и шопперам коллекцию чехлов для смартфонов собственного производства. По словам женщины, их нарисовал её сын.

«Новая коллекция чехлов очень необычная. Её делал Богдан», - пишет Алёна Водонаева в социальной сети. Сын женщины выступил художником для новой коллекции чехлов для смартфонов, которые выполнены в стиле «trash-art». Гордая мама уверяет, что мальчик очень старался и изрисовал весь альбом причудливыми изображениями.

«Новый, модный, стритовый арт» уже готов разъехаться по городам России, Алёна даже показала готовую продукцию на видео. Однако за одной деталью женщина не проследила. Среди множества разнообразных чехлов, преимущественно чёрного и белого цветов, особенно выделяется один – на нём большими буквами красуется известное английское ругательство. Некоторые поклонники даже заметили, как мальчик в конце видео показывает им средний палец. Теперь у них появились вопросы к Алёне и её методам воспитания, и нормально ли позволять сыну так себя «проявлять».