«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко шокировала Сеть микро-купальником

Анастасия Квитко, известная благодаря своим пышным формам и объемным ягодицам, шокировала Сеть своим снимком в микро-купальнике. «Русская Кардашьян» опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором пользователи едва смогли рассмотреть нижнюю часть белоснежного купальника.

Анастасия Квитко известна своим телом и откровенными снимками. В Сети часто появляются снимки, на которых «Русская Кардашьян» изображена не так привлекательно, как ей этого хотелось. Тем не менее, аккаунт Квитко в Instagram пользуется небывалой популярностью и имеет 8 миллионов подписчиков. Модель продолжает «подогревать» интерес к своей персоне еще более откровенными снимками, один из которых появился на ее странице буквально несколько дней назад.

На снимке Квитко позирует в белоснежном микро-купальнике. Фотография буквально шокировала некоторых пользователей, так как на нижней части ее тела купальника почти не видно. Пользователи-мужчины рассыпаются в комплиментах и пишут, что Квитко «прекрасно выглядит» и просто «сносит наповал» своей внешностью.

Однако, не всем пользователям откровенный снимок Квитко пришелся по душе. Некоторые утверждают, что модель «обманывает» своих поклонников, ведь на самом деле, «без фильтров и фотошопа», она выглядит совсем не такой стройной. Пользователи спорят о том, действительно ли Квитко так красива в реальности, но к общему выводу прийти так и не могут. Тем не менее, снимок собрал больше 300 тысяч лайков и продолжает набирать популярность.