46-летняя российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко из-за болезни пропустила выступление в Метрополитен-опера Нью-Йорка. Об этом стало известно из микроблога учреждения в Twitter, которое было оставлено 5 мая.

Стало известно о недуге, который заставил Анну Нетребко пропустить важное выступление на оперной сцене в Нью-Йорке. Знаменитость должна была покорять американскую публику 4 мая, исполняя одну из самых ярких ролей в произведении Джакомо Пуччини "Тоска". Несмотря на всю важность события, певица не смогла его посетить и поучаствовать в нем, так как заболела.

На официальной странице Метрополитен-оперы об этом предупредили уже 5 мая. Также, используя социальную сеть, сотрудники учреждения уточнили, что вместо Нетребко партию исполнит Дженифер Роули, которая является ее коллегой по сцене. Те же зрители, которые хотели услышать голос именно российской исполнительницы могут посетить оперу "Тоска" в Нью-Йорке сегодня, либо же 12 мая.