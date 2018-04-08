Звезда «Дом-2» Николай Должанский женился на обворожительной блондинке

Звезда шоу «Дом-2» Николай Должанский, известный своими скандальными выходками, танцами и рэпом, поделился со своими подписчиками в Instagram радостной новостью, 5 мая он официально лишился статуса холостяка. Должанский женился на девушке-блондинке по имени Екатерина Богданова, которая уже взяла фамилию мужа и стала Должанской.

В своем Instagram-аккаунте Николай Должанский разместил снимок, на котором он изображен с женщиной. В описании он рассказал, что теперь он стал женатым мужчиной. Должанский женился на Екатерине Богдановой. Церемония росписи состоялась в ЗАГСе «Марьиной рощи». Также Должанский отметил, что его жена теперь будет носить его фамилию.

Пользователи поздравили Должанского с женитьбой. Многие отметили, что жена звезды «Дом-2» является «шикарной и эффектной» блондинкой. Паре пожелали удачи и любви. Некоторые удивились тому, что Должанский, известный своим скандальным характером и не всегда понятными людям выходками смог найти себе жену. С Богдановой, а теперь уже Должанской, участник телестройки встречался несколько лет. Сейчас Должанский старается строить свою карьеру в качестве шоумена. На своей странице в Instagram он часто анонсирует выступления в клубах разных городов. Там он поет, танцует и рассказывает шутки.

С Богдановой Должанский познакомился на вечеринке у Степана Меньщикова. Она хотела попасть в проект к своему возлюбленному, но ее не пропускали на кастинге. После того, как Должанский ушел с шоу, их роман набрал новые обороты.