50-летняя Алика Смехова выложила в Instagram фотографии с отпуска на Мальдивах

Актриса, телеведущая и певица Алика Смехова решила присоединиться к российским звездам и выложить фото в бикини с отпуска на Мальдивах в Instagram.

Поклонники не могли не удивится как замечательно выглядит актриса даже после того как стала мамой двоих сыновей. Совсем недавно Алика Смехова праздновала свой юбилей. Актрисе исполнилось 50 лет, но она продолжает следить за собой и выглядеть на 13. Артистка воспитывает в одиночку двоих сыновей. Старшему сыну, Андрею скоро исполнится 17 лет, а младшему, Макару, сейчас 11. С собой на отдых Алика взяла только Макара, Андрей в это время наверное уже готовиться к окончанию учебного года и отдыхает дома.

Наибольшую известность Алика Смехова получила после съемок в сериале «Бальзаковский возраст или все мужики сво…».