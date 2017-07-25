Анастасия Волочкова обнажилась для откровенной фотографии в сезон клещей

Подписчики известной балерины вновь ошеломлены откровенностью своего кумира. Анастасия Волочкова заставила переживать своих поклонников за её здоровье, опубликовав снимок, на котором она полностью обнажилась в сезон клещей.

Новый снимок Анастасии Волочковой с отдыха на море вызвал сильный ажиотаж среди пользователей Интернет. На фотографии она изображена сидя на зелёной траве в элегантной позе. В описании к публикации балерина призналась, что ждёт наступления тёплого лета в России, будучи на отдыхе за границей.

Конечно, Анастасия Волочкова часто удивляет своих поклонников. Но данная публикация заставила не только биться их сердца быстрее, но и начать переживать за здоровье звезды, так как она позировала на траве без одежды в сезон клещей.

Внимание подписчиков было сфокусировано на том, что Анастасия Волочкова полностью обнажилась для данного снимка, так как её пышный бюст прикрыт изящно руками, а наличие низа купальника также нельзя увидеть из-за позы балерины. Такая откровенность вызвала волну возмущения в комментариях. Некоторые подписчики заявили, что они устали от предсказуемости звезды, а другие грустно заявили, что фамилия Анастасии стала именем нарицательным к слову «пошлость». Одна из ошеломленных поклонниц даже продолжила фразу Волочковой: «Травка зеленеет, солнышко блестит, а на травке Настя без трусов сидит!». Но негативные комментарии разбавляют истинные восхищения фанатов красотой фигуры балерины и её грацией.