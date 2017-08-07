«Аборт в 16 лет»: Любовь Успенская рассказала страшную тайну своей молодости

Певица Любовь Успенская посетила шоу «Секрет на миллион» и смогла дать ответ на главный вопрос программы, который коснулся «убийства, совершенного в молодости». Успенская взяла себя в руки и рассказала, что в 16 лет она была беременна от взрослого мужчины-музыканта, но тот заставил ее сделать аборт.

Любовь Успенская посетила шоу «Секрет на миллион». Там она честно отвечала на вопросы о своей личной жизни и дошла до самого финала. Однако, последний вопрос сильно встревожил певицу. Она нашла в себе силы и не стала отказываться ответить на вопрос, который касался «убийства в молодости».

Оказывается, в 16 лет Любовь Успенская сделала аборт. Тогда она была влюблена во взрослого мужчину-музыканта, он захотел ребенка. Мужчина требовал, чтобы Успенская забеременела и угрожал, что если она откажется, то он ее бросит.

Любовь Успенская смогла забеременеть, но мужчина резко «дал заднюю» и стал требовать, чтобы она избавилась от ребенка. Будущая звезда согласилась и сделала аборт.

Эту тайну Успенская хранила всю свою жизнь. По словам певицы, она очень жалеет о содеянном. Потом, от первого мужа, она родила двойню, но дети умерли. Смерть двойняшек Успенская считает своим наказанием за ошибку, совершенную в молодости.