Канье Уэст признался в зависимости от опиатов

После липосакции, которую Канье Уэст сделал в 2016 году, американский рэпер так и не смог избавится от пристрастия к веществам, которые были использованы при данной процедуре. Как признался сам Уэст, у него появилось сильное желание снова пристраститься к опиатам.

Американские журналисты сообщают о том, что знаменитому рэперу назначили курс с медикаментами, в состав которых входили опиаты. Однако даже после окончания этого курса Канье Уэст не смог остановится. У него появилась зависимость от этих препаратов. В итоге, в ноябре 2016 года рэпер снова оказался в медицинском центре и прошел курс восстановления под наблюдением врачей. Канье признался в том, что он прервал свои гастроли из-за этой зависимости, а так же находился под действием наркотиков даже во время разговора с Дональдом Трампом, который сейчас является действующим президентом США.

Знаменитый американский рэп-исполнитель признался в том, что захотел лечь под нож, чтобы избавиться от лишнего жира только потому что у него не было желания выглядеть толстым. По словам рэпера, его зависимость началась уже после операции. Начиналось все с малой доли обезболивающих, однако потом это количество таблеток увеличивалось и со временем он уже понял, что не может самостоятельно избавится от этого пристрастия.

О Канье Уэсте в последнее время было много новостей. Рэпер пребывает на грани развода. А также он решил отказаться от своей музыкальной карьеры после того как анонсировал выход сразу 2 альбомов.