"Грацию" Ольги Бузовой во время танца назвали движениями "парализованного кузнечика"

Несмотря на популярность знаменитой телеведущей и певицы Ольги Бузовой, хейтеры не устают высмеивать ее "таланты", которые называет таковыми сама девушка. Они отмечают, что Бузова не умеет ни петь, ни танцевать, однако все еще пытается "усидеть на двух стульях" и двигается, словно "парализованный кузнечик".

Не так давно телеведущая Ольга Бузова стала практически самой популярной звездой сразу же после того, как начала петь. Она с успехом собирает полные залы во всех городах России, куда приезжает на гастроли, а также делится с фанатами своими достижениями в соцсетях. Не так давно Бузова поздравила всех, кто имеет отношение к танцам, а также свой коллектив, который назвала лучшим и продемонстрировала свои танцевальные возможности, опубликовав фото с концерта.

На телеведущую тут же налетели хейтеры, которые призвали ее объективно смотреть на вещи и не возносить себя до божества, так как то, что Бузова считает "талантом", таковым назвать гораздо сложно. Они отметили, что телеведущей пора бы уже самой определиться, кто она есть на самом деле, ведь у нее не получится "усидеть на двух стульях", учитывая то, что петь Бузова совсем не умеет, а ее "грация" во время танца и вовсе напоминает "парализованного кузнечика".

Несмотря на это, нашлись те, кто вступился за свою любимицу и отметил, что те, кому не нравится Бузова, не следят за ее творчеством и не постят гневные записи, посвященные телеведущей. Фанаты призвали обратить внимание на работоспособность и достижения Бузовой, так как несмотря на предательство близкого человека, бывшего мужа Дмитрия Тарасова, она смогла добиться успеха и любви поклонников.

Певица уже успела записать множество песен и отснять такое же количество клипов, в одном из которых даже принимал участие "Самый красивый преступник" Джереми Микс. Кроме того, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров заметил восходящую, яркую звезду, подружился с ней и даже снял в своем новом клипе "Цвет настроения синий".