Влад Кадони отказался от магии в пользу карьеры на шоу "Дом-2"

Ведущий скандального шоу "Дом-2" Влад Кадони рассказал о том, что больше не ведет магических приемов и эзотерикой занимается только за закрытыми дверями, так как карьера на телевидении для него сейчас гораздо важнее, чем магия. Он также обратился к подписчикам и попросил их прекратить писать ему с просьбами провести магические сеансы.

Как известно, в 2008 году Влад Кадони стал финалистом шоу "Битва экстрасенсов", а уже в 2009 году ушел на проект "Дом-2", где пытался строить отношения с участниками. В 2015 году черного мага назначили на должность ведущего проекта вместе с Ольгой Бузовой и с тех пор он прекратил заниматься магией и эзотерикой.

По его словам, талантливые врачи тоже иногда бросают свою профессию и начинают заниматься совершенно иным, что решил сделать и он. Кадони отмечает, что перестал открыто заниматься эзотерикой, в этой области он теперь развивается вдали от телекамер, за закрытой дверью своей квартиры.

В настоящий момент на первом месте для него стоит карьера телеведущего, потому он попросил поклонников перестать писать ему с просьбами провести магические обряды. Вместо этого Кадони оставил номер своей матери, сибирской ведьмы Елены Голуновой и отметил, что с подобными просьбами лучше обращаться прямо к ней, так как возвращаться к магии он не намерен.