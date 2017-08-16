Помолодевшая Татьяна Буланова впечатлила поклонников своим преображением

Певица Татьяна Буланова впечатлила пользователей Сети своим преображением, в своем Instagram-аккаунте она разместила снимки, на которых, по мнению поклонников, она выглядит гораздо моложе своих лет. Юзеры даже предположили, что Буланова прибегла к пластическим операциям.

Татьяна Буланова разместила в своем Instagram-аккаунте новые снимки, на которых она выглядит весьма привлекательно. 49-летняя певица показала поклонникам свою новую прическу и красивый макияж.

По мнению пользователей Сети, Буланова выглядит очень помолодевшей. Некоторые даже предположили, что певица решилась не только на новую прическу, но и на пластическую операцию.

Сама Татьяна Буланова не комментирует слухи о возможной пластической операции. Она не раз заявляла, что является противницей хирургического вмешательства ради красоты. Певица даже рассказывала, что не станет делать пластическую операцию еще и из-за страха. Буланова боится врачей и даже поход к стоматологу становится для нее стрессом. Что уж говорить о пластических операциях, которые могут быть болезненней, чем лечение зубов у дантиста.

Пользователи оценили преображение Булановой, отметив, что с такой прической и с таким макияжем певица выглядит очень молодо и красиво. Снимки продолжают набирать популярность, а певица начинает принимать комплименты и лестные комментарии.