Майя Донцова рассказала, кем ей приходится Наталья Варвина

Участница телестройки «Дом-2» Майя Донцова попыталась объяснить ситуацию, которую создают зрители вокруг её родственных связей с Натальей Варвиной.





Поклонники давно пишут, что Майя и Наталья могут оказаться родными по крови людьми. Причин для этого у них несколько. Во-первых, девушки несколько похожи между собой, а некоторые зрители даже замечали за ними одинаковую жестикуляцию. Второй причиной стало одинаковое отношение к девушкам со стороны ведущей шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, которая, по их мнению, помогает участницам-родственницам добиться успеха.





На все слухи, создаваемые «внимательными» поклонниками, Майя Донцова сказала следующее: «Ребят, вы очень много пишете по поводу того, что мы с Наташей Варвиной родственницы. Это полнейший бред», - заключила девушка. Она подчеркнула, что к Наталье относится хорошо и она нравится ей как человек, но никакими родственными узами они не скованы. Поклонники «Дома-2» продолжают не верить девушкам.