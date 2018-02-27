Кейт Миддлтон сравнили с героиней фильма ужасов "Ребенок Розмари"

23 апреля у супругов принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился на свет третий ребенок. Буквально в тот же день пара показала малыша общественности. Для выхода из больницы Кейт одела красное платье с белым воротником. Сначала все подумали о том, что это платье похоже на тот наряд, который на свою выписку из больницы надела принцесса Даяна, однако пользователи интернета поделились своей версией на счет этого.

После того как фото загрузили в сеть, герцогиню изначально сравнивали с принцессой Дианой. Их сходство заметили практически все. Однако совсем недавно 27 апреля поклонники начали выражать и свою точку зрения на кого же похожа Кейт Миддлтон в этом наряде. Выяснилось, что точно такое же платье было у героини фильма «Ребенок Розмари». Главная героиня этого фильма ужасов предстала перед зрителями в похожем красном платье с белым воротничком. Напомним, что по сюжету фильма главная героиня имеет подозрения, что ее малыш – порождение Сатаны. Такое сходство с персонажем фильма ужасов взбудоражило всех пользователей интернета.

Платье Кейт получила от известного британского модельера Дженни Пакхем. Кейт очень часто появляется на публике именно в нарядах Дженни и никто даже не думал, что из-за этого платья раздуют такую шумиху.