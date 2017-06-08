Журнал обезобразил фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Принц Уильям и Герцогиня Кейт с новорожденным младенцем появились на обложке новозеландского журнала Woman’s Day. Журнал также опубликовал обложку на своей официальной странице в Instagram.Однако это фото не то что не понравилось поклонникам знаменитой семейной пары, некоторых оно даже взбесило.

 Фанаты принца Уильяма и Кейт Миддлтон начали вымещать свое недовольство в социальных сетях из-за того, что на обложке было видно слишком много работы в программе фотошоп. Возмущенные пользователи интернета написали в своих комментариях о том, что фотография слишком отретуширована и без фотошопа эта звездная семья выглядела бы намного лучше, а редакторы журнала Woman’s Day просто изуродовали снимок.

Как оказалось, это был не первый случай, когда на обложке журнала появлялись отретушированные фотографии звездных пар, которые без фотошопа выглядели намного лучше.

Поделиться новостью:
Автор - Ален Рэйх
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Похожие новости
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ