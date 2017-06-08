Журнал обезобразил фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Герцогиня Кейт с новорожденным младенцем появились на обложке новозеландского журнала Woman’s Day. Журнал также опубликовал обложку на своей официальной странице в Instagram.Однако это фото не то что не понравилось поклонникам знаменитой семейной пары, некоторых оно даже взбесило.

Фанаты принца Уильяма и Кейт Миддлтон начали вымещать свое недовольство в социальных сетях из-за того, что на обложке было видно слишком много работы в программе фотошоп. Возмущенные пользователи интернета написали в своих комментариях о том, что фотография слишком отретуширована и без фотошопа эта звездная семья выглядела бы намного лучше, а редакторы журнала Woman’s Day просто изуродовали снимок.

Как оказалось, это был не первый случай, когда на обложке журнала появлялись отретушированные фотографии звездных пар, которые без фотошопа выглядели намного лучше.