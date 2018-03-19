«Бритая правда»: Киркоров лишился бороды ради клипа на «Цвет настроения синий»

Новая песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» успела стать хитом, поражая интересным текстом. Для самого исполнителя она имела такое большое значение, что для клипа певец даже лишился бороды.

«Вот она, вся моя бритая правда!» - рассказал Киркоров в Instagram, показав весь процесс своего преображения в небольшом ролике. Сидя в кресле мастера, певец рассуждал также о своём лице. Он отметил, что с бородой напоминал Карла Маркса, с усами – Адольфа Гитлера или Чарли Чаплина, почти выбритый – Петра Первого.

Только с современными политиками Киркоров схожести у себя не нашёл, как сообщает «Версия.Инфо». Кроме съёмок в «Цвет настроения синий», это было сделано ещё и для полёта в Португалию, по делам «Евровидения. Интернет-пользователи положительно оценили образ Филиппа Киркорова без бороды. Они отметили, что её отсутствие значительно омолодило поп-короля. По мнению фанатов, 50-летний Киркоров так смог сбросить минимум 10 лет.