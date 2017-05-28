"В рот круглый год": Бузовой предложили стать лицом рекламы Burger King

Знаменитой поющей телеведущей Ольге Бузовой предложили стать лицом рекламы Burger King. Согласно договору, она должна еженедельно снимать ролики с потреблением Воппера, упоминая слоган "В рот круглый год" и тем самым привлекая новых клиентов.

Владелец сети ресторанов быстрого питания в России Burger King накануне сделал Ольге Бузовой оригинальное предложение. Певица показалась ему отличным кандидатом для рекламы фирменных гамбургеров компании Воппер и Джуниор Воппер. В сети появилось отсканированное изображение документа, подписанное именем директора по коммуникациям Burger King Шестовым И.В. Он обращался напрямую к телеведущей с просьбой стать лицом рекламной кампании "В рот круглый год".

В письме содержится упоминание того, что компания сочла рот Ольги Бузовой идеальным для поедания гамбургеров. В случае, если певица положительно ответит на предложение, каждую неделю она должна будет записывать ролик для фотохостинга Instagram, в ходе которого показывать, как есть продукт Burger King. Компания считает, что такой ход поможет ей увеличить свою прибыль. Пока что ответа на запрос от самой телеведущей не поступило, так что остается лишь ожидать ее реакции.