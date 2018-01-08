Беременная жена футболиста Тарасова попала в больницу

Модель Анастасия Костенко, третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова, попала в одну из перинатальных клиник Москвы. По данным СМИ, беременная жена игрока ФК «Локомотив» имеет проблемы со здоровьем и находится на сохранении.

Как сообщают СМИ, Анастасия Костенко попала в больницу из-за проблем со здоровьем. Беременную жену футболиста положили на сохранение в перинатальную клинику. Муж Костенко, Дмитрий Тарасов, не посетил премьеру фильма «Вне игры», куда явились все игроки футбольного клуба «Локомотив». Журналисты утверждают, что мероприятие футболист не посетил из-за проблем своей беременной супруги.

Анастасия Костенко должна родить в конце июля или в начале августа. Не так давно Тарасов рассказал, что его жена родит девочку. Известно также и где Костенко решила рожать. Супруга футболиста планирует родить в клинике «Лапино», где были рождены дети Киркорова, Собчак и Хилькевич.

Роды в престижной клинике стоят недешево. Ранее уже сообщалось, что за работу медиков и все анализы в «Лапино» нужно платить порядка 450 000 рублей. Эта сумма включает в себя все исследования, наблюдение беременности и услуги врача-анестезиолога.