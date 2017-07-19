Хабенский впервые рассказал, как его первая жена боролась с раком

Знаменитый российский актер Константин Хабенский впервые рассказал о том, как умирала от рака его первая жена. Актер долго не говорил о случившемся и только спустя 11 лет поведал тайну смерти Анастасии.

Как известно, в 2008 году от рака скончалась первая супруга Константина Хабенского Анастасия. Хабенский рассказал, что как только стало известно о заболевании, супруги сразу же решили не тянуть время и заниматься лечением, чтобы иметь хоть какие-то шансы на спасение. Долгое время они проходили лечение, актеру и его жене даже пришлось переехать в США, чтобы продолжать курс химиотерапии.

Чтобы хоть как-то отвлечь жену в такой тяжелый период, Хабенский предложил ей заняться благотворительностью и помогать детям с онкологическими заболевания. Анастасия с удовольствием восприняла эту идею и начала заниматься фондом, однако вскоре скончалась. Тогда Хабенский твердо решил продолжить дело жены и по сей день его благотворительный фонд продолжает помогать детям бороться с раком.

Актер отмечает, что благодаря неравнодушным людям, уже удалось помочь около тысячи детей, страдающим от рака головного мозга.