Алла Довлатова поскандалила с Екатериной Гордон из-за кормления грудью

Радиоведущая Алла Довлатова устроила диспут с юристом Екатериной Горной из-за принципов кормления грудью в общественных местах. Конфликт начался в эфире "Русского радио" и продолжился на страницах Instagram.

В 2017 году обе знаменитости родили очередного ребенка. Екатерина Гордон уверена, что кормить ребенка своим молоком в общественных местах - это вполне нормальная и естесственная практика, которая не вызывает отвращения. По её мнению, социально активные мамы должны без зазрений совести обнажать для своих детей грудь, независимо от обилия людей вокруг. Более того, правозащитница резко осудила тех людей, которые недовольны таким поведением.

В свою очередь, Алла Довлатова пишет в соцсети, что грудное вскармливание является очень интимным занятием. Его нужно скрывать от лишних глаз и не предаваться эксгибиционизму. Журналистка отмечает: в современной цивилизации есть все условия для уединения с ребенком. Во многих заведения есть комнаты матери и ребенка. Внутри кормилица может с удобством расположиться и уделить внимание малышу. Здесь же, как правило, имеются также детские туалеты, пеленальные столики и даже мини-кухни. Мать троих детей также добавила, что сейчас пошла даже специальная одежда - милкснуды, которые позволяют скрыть кормление от окружающих.

В своей публикации Екатерина Гордон напомнила слова Аллы Довлатовой на радио, согласно которым юрист просто комплексует из-за груди и пытается извращенным способом привлечь внимание мужчин к своим формам. В связи с этим она обратилась к мужской половине своих подписчиков и без лишней скромности призвала присылать в комплименты комментариях. Подобным способом Екатерина Гордон решила убедиться, что не является "кикиморой".