«У нас большая радость!»: Татьяна Навка рассказала о пополнении в своей семье

Фигуристка Татьяна Навка поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. По словам олимпийской чемпионки и супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в их семье появился новорожденный малыш.

В своем Instagram-аккаунте Татьяна Навка разместила трогательный снимок, на нем она и ее дочь Надежда Пескова сидят на диване. На руках у юной наследницы пресс-секретаря Путина лежит младенец. В описании Навка указала о том, что у них «большая радость и пополнение».

Фигуристка указала, что теперь она стала тетей. Пользователи поздравили Навку с радостным событием и отметили, что сначала не поняли, чей это ребенок. Некоторые также поинтересовались, является ли младенец ребенком Натальи Навки, младшей сестры фигуристки. Наталья Навка в браке с 2012 года, но о ее личной жизни ничего не известно. По мнению пользователей, именно она родила ребенка. Сама же Татьяна Навка, разместившая в своем Instagram пост о пополнении в семействе, пока что эту новость никак не комментирует.