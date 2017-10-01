56-летняя Екатерина Андреева чувствует себя маленькой девочкой

Ведущая новостей Екатерина Андреева заявила, что её годы – не помеха для того, чтобы ощущать внутреннюю молодость. По словам знаменитости, она ведёт себя, как инфантильная девочка, что «почувствовали» члены всей семьи, как сообщает VistaNews.

Екатерина Андреева продемонстрировала утреннее видео, где веселилась, напевая известную песню с намеренно исковерканными словами. То, как она себя вела, явно не было признаком «взрослости». Поклонникам ведущая больше напомнила школьника, севшего в родительское авто без спросу.

По словам Андреевой, она просто радуется жизни, чего пожелала и всем фанатам. Кроме того, звезда поделилась забавной историей о том, как пыталась учить котов жить дружно, поливая их водой, которую перед этим набрала в рот. Фанаты порадовались за то, что Андреева мыслит так позитивно. Некоторые подчеркнули, что веселье действительно должно сопровождать человека в любом возрасте.