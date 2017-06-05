Тина Канделаки дала намёк, что ей нравится рэп Бузовой и Басты

Телеведущая Тина Канделаки неожиданно заговорила в Instagram о музыке. Речь зашла о рэпе, в связи с чем некоторые фанаты предположили – всё дело в недавней совместной песне Ольги Бузовой и Басты, как сообщает VistaNews.

Тина Канделаки описала своё восприятие рэпа. По словам телеведущей, там есть две части – бит и слово. В первом отображается стук сердца, а во втором – мысли. По словам Канделаки, рэп ей уже очень давно импонирует – из-за искренности и прямого отображения реального мира.

Также данный жанр нравится телеведущей из-за большого количества сатиры и самоиронии. Также Канделаки увидела в рэпе геройство и романтизм. Некоторые интернет-пользователи с ней поспорили, подчеркнув, что не весь рэп такой героический, да вообще у всех свои легенды.