Филипп Киркоров впервые выступил на сцене вместе со своими детьми

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров в первый раз вывел своих детей на сцену и исполнил с ними один из своих хитов. Зрители были поражены тем, как артистично вели себя малыши.

Алла-Виктория и Мартин унаследовали от своих родителей творческие гены и, как утверждают поклонники, были рождены для сцены. Дети продемонстрировали свои способности на концерте папы в Санкт-Петербурге. Певец лично похвастался подписчикам на странице в социальной сети этим знаменательным событием.

Киркоров написал, что этот день был для него очень важным, поскольку на сцену впервые вышли его дети Мартин и Алла-Виктория, которые исполнили его давний хит «Зайка». По словам певца, успех был ошеломляющим, что уже им троим пришлось петь песню «Бабушки любят танцевать» на бис. Не только Филипп Киркоров, но и зрители остались довольны выступлением и поразились таланту юных дарований.