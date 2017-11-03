Анджелина Джоли впала в ярость, узнав о новой пассии Брэда Пита

Актриса из Голливуда Анджелина Джоли впала в ярость, когда узнала о новом романе своего бывшего супруга.

Всем известно, что Анджелина на протяжении больше чем 10 лет была влюблена в Брэда Пита, который составил ей компанию на съемочной площадке не одного фильма. Пару знают как любящую, интригующую, а также соперническую. Зрители не раз видели в фильмах как и Брэд и Анджелина пытались стать лучше в своей паре. По некоторым источникам сообщается, что после развода Анджелина хотела стать первой, кто заведет новые отношения и начнет все с чистого листа. Однако, Брэд и тут ее опередил.

Некоторые также говорят о том, что Джоли испытывает ревность и даже зависть из-за того, что новая пассия актера оказалась умнее и красивее ее, а она такого просто не выдерживает. Этим и объясняется то, что Анджелина впала в ярость, когда узнала о романе Брэда. Сообщается так же, что актриса настолько не могла поумерить свой пыл, что потеряла сознание.

Если кто не помнит, то роман этих двух голливудских актером начался в 2004 году, а после 10 лет совместной жизни они поженились, однако спустя 2 года после свадьбы брак распался. Однако пару объединяет шестеро детей, трое родных Шайло, Вивьен и Нокс и трое приемных Мэддокс, Пакс и Захара.

Так же несмотря на то, что все узнали о разводе звездной пары еще в 2016 году, на сегодняшний день неизвестно в каких отношениях сейчас состоят Брэд И Анджелина.