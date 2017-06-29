Гадалка предрекла Лере Кудрявцевой серьезные проблемы со здоровьем‍

Гадалка Марианна Абравитова предрекла Лере Кудрявцевой серьезные проблемы со здоровьем‍. Многие заметили, что телеведущая немного располнела, однако ясновидящая советует ей не стараться похудеть во избежание последствий.

Накануне корреспондент одного из отечественных изданий взял интервью у таролога и ясновидящей Марианны Абравитовой. Они побеседовали о недавних изменениях во внешности у известной телеведущей Леры Кудрявцевой. Многие из ее фанатов заметили, что она прибавила в весе, и некоторые из них даже связали это с ее якобы имеющей место беременностью.

Все эти догадки опровергла гадалка. Она пояснила, что телеведущая не находится в интересном положении, а просто дала себе слабину в дисциплине, и не зря. Абравитова уверенна, что женщина возрастом Кудрявцевой не обязана держать себя в форме 25-летней девушки. По словам ясновидящей, та всю жизнь себя ограничивала, и пришло время, чтобы остановиться. В противном случае, уверяет она, у Кудрявцевой начнутся серьезные проблемы со здоровьем.