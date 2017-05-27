Звезда "Дома-2" Марина Мексика заморозила свои яйцеклетки ради будущего

Экс-участница "Дома-2" Марина Мексика всерьез задумалась о будущем потомстве, потому отправилась в клинику и заморозила свои яйцеклетки. Мексика боится, что в детородном возрасте так и не сможет найти надежного мужчина, а с возрастом возможность иметь детей стремительно уменьшается.

23-летняя Марина Мексика не так давно пережила тяжелое расставание, после которого сомневается, что сможет построить серьезные отношения с мужчиной. Она также обеспокоена тем, что с возрастом не сможет произвести на свет ребенка, потому отправилась в клинику и заморозила свои яйцеклетки.

Как рассказала Мексика, в больнице ей под наркозом произвели забор яйцеклеток и заморозили их, так что теперь она может не переживать о том, что у нее не будет своих детей. Данная процедура обошлась звезде "Дома-2" в 93 тысячи рублей, к тому же, она ежегодно будет платить клинике за хранение своего биоматериала по 15 тысяч рублей.

Медики объяснили Мексики, что в подобном виде яйцеклетки могут храниться десятки лет. Когда она захочет ребенка, ее яйцеклетки подготовят, соединят со спермой донора или партнера, а затем введут самой Мексике или суррогатной матери.

Несмотря на дорогостоящую процедуру, Мексика осталась довольна, ведь теперь она может успокоиться и наконец-то заняться своей музыкальной карьерой.