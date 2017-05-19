Тяжелая жизнь вынудила Ирину Пинчук отправиться на "Дом-2"

Экс-участница скандально известного телепроекта Ирина Пинчук рассказала, почему однажды она решилась стать участницей "Дома-2". По ее словам, к такому решению девушку подтолкнула тяжелая финансовая ситуация в жизни.

Как рассказала Пинчук, в ее родном Брянске довольно сложно найти высокооплачиваемую работу, сама она занимала должность, где в месяц получала около 14 тысяч рублей. Обладая такой зарплатой, Пинчук приходилось платить за съемную квартиру, оплачивать коммунальные услуги, покупать продукты, на одежду и походы в салоны красоты у нее просто не оставалось денег.

В какой-то момент она решила круто поменять свою жизнь и отправила анкету на "Дом-2", ни на что не надеясь. Когда узнала, что организаторы проекта ее отобрали, тут же уволилась с работы и начала собирать чемоданы. Пинчук рассказала, что ей было страшно увольняться, ведь на проекте она могла не задержаться и уже через неделю вернуться домой, где встанет в ряды безработных. Несмотря на это, девушка отбросила грустные мысли и рискнула, за что сейчас себе очень благодарна.

Пинчук посоветовала всем не бояться менять свою жизнь к лучшему, пробовать себя в разных сферах, в том числе и на телевидении. Девушка отметила, что если кому-то не нравится "Дом-2", то всегда существует "Холостяк", где так же можно попытать счастья.