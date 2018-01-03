В Сети обсуждают эротические фото матери Ольги Рапунцель из "Дома-2"

В Сети обсуждают эротические фотографии матери участниц "Дома-2" Ольги Рапунцель и Алены Савкиной Татьяны Григорьевской. На просторах интернета пользователям удалось найти довольно провокационные фото Григорьевской, которые ей стыдно будет показать внукам.

Общественность переключила внимание с Ольги Рапунцель и ее новорожденной дочери на мать участницы "Дома-2", которая так же, как и старшая дочь, не отличается целомудрием. На просторах Сети фанатам удалось обнаружить довольно откровенные фото Татьяны Викторовны, на которых она позирует в черной капроновой комбинации абсолютно в разных позах.

Обсуждение затянулось и мнение пользователей разбилось на два лагеря. Одни предполагают, что данные фотографии являются фейком и на самом деле подобного рода снимки Григорьевская хранит в надежном месте, но уж точно не в Сети. Другие же считают, что на фото запечатлена мать Рапунцель и вспомнили старую поговорку о том, насколько далеко от яблони может упасть яблочко.

Многие оказались в шоке с данных снимков и отметили, что новоявленной бабушке будет очень стыдно, если внучка подрастет и заметит в Интернете ее подобные фотографии.