Хайди Клум сняли топлесс во время отдыха с любимым в Мексике

Немецкая топ-модель Хайди Клум отдыхает вместе с возлюбленным музыкантом Томом Каулитцом. Папарации отыскали знаменитость и сфотографировали её топлесс.

Журналисты в очередной раз поймали в объективы камер Хайди Клум, которая в свои 44 года не стесняется регулярно позировать для откровенных фотосессий. На этот раз съёмка была незапланированной. Знаменитость вместе с молодым человеком отдыхала на мексиканской вилле, а скрытные фотографы сняли её, выходящей из бассейна с обнаженной грудью. Можно лишь подивиться стройностью и красотой худощавой модели, которая в своём возрасте может дать немалую фору юным конкуренткам. Видимо, отсутствие комплексов помогает ей загорать у себя дома без верхней части купальника.

После расставания с арт-диллером Вито Шнабелем, звезда журналов стала встречаться с 28-летним участником рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцом. О начале их романа западные СМИ узнали в конце марта, когда заметили пару в Лос-Анджелесе. Теперь же папарацци усердно подогревают слухи, публикуя снимки с романтического отдыха знаменитостей. На фотографиях они проводят время в бассейне и около него.