Лолита припомнила, как Цекало едва не расстреляли в 90-х

В опасные 90-е года продюсера Александра Цекало едва не пристрелили. Певица Лолита Милявская вспомнила об этом случае во время интервью.

Лолита и Александр Цекало состояли в отношениях 12 лет, из которых 2 провели в официальном браке. В период совместной жизни они погрузились в мир шоу-бизнеса, основав собственный кабарэ-дуэт "Академия". Вот в самом начале музыкальной карьеры паре пришлось столкнуться с уголовными элементами.

По словам Лолиты, на них с Александром Цекало начал давить некий бандит Вася. С целью рэкета злоумышленник вызвал её гражданского супруга на встречу. Сама исполнительница осталась ждать дома. Василий привез с собой на стрелку 6-летнего сына. Во время разговора он взял Александра Цекало на прицел автомата и сообщил мальчику, чтобы тот учился "кошмарить артистов".

Лолита добавила, что в итоге на защиту кабарэ-дуэта встали другие бандиты. Они объяснили Васе, что не стоит отнимать деньги у честных артистов, которые добывают их своим трудом.