В Сети появились снимки располневшей Дженнифер Энистон без макияжа

Папарацци засняли на фото Дженнифер Энистон, которая сильно поправилась и, как отметили пользователи, «сдала позиции». Слухи вокруг развода Энистон с Теру и ее воссоединения с Питтом лишь усилились.

Как стало известно, Дженнифер Энистон, которая стала реже появляться на публике после развода с Джастином Теру, сильно поправилась и стала хуже выглядеть. Журналистам удалось заснять актрису на камеру, снимки уже появились в Сети. До этого она отдыхала с друзьями на Таити, а теперь сменила цвет волос и была замечена на выходе из салона красоты.

На снимках Энистон одета в брюки цвета хаки и черную футболку с курткой. Многие отметили, что актриса стала выглядеть толще и постарела. Связано ли это с разводом – остается лишь догадываться. Между тем, пользователи решили, что отдых не пошел Энистон на пользу. Из-за отсутствия макияжа и невыгодного фасона брюк актриса выглядит весьма хуже, чем ее привыкли видеть поклонники.

Актриса была в сопровождении охранника. Некоторые пользователи предположили, что Энистон не стала краситься из-за того, что в салоне красоты ее макияж был бы испорчен. Поклонники Анджелины Джоли ликуют, утверждая, что Брэд Питт сильно ошибся, променяв ее на располневшую любовь молодости.