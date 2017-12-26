«Самый сексуальный вид спорта»: Катя Жужа рассказала об экстремальном увлечении

Светская львица и бывшая участница телестройки «Дом-2» Катя Жужа рассказала об экстремальном увлечении. По словам знаменитости, она считает этот вид спорта самым сексуальным.

«Кто-то любит хоккей, кто-то – футбол, а я стала фанатом гонок «Формулы-1». Это нереальные болиды, звук мотора… Это самый сексуальный вид спорта», - подчеркнула Катя Жужа. Знаменитость поинтересовалась, какие увлечения у её поклонников, как сообщает «Версия.Инфо».

Большая часть подписчиков Кати Жужи согласились с тем, что «Формула-1» - это действительно очень интересно, отметив, что часто бывают на соревнованиях по данному виду спорта. Среди других увлечений комментаторы указывали плавание, футбол и хоккей. Некоторые поклонники отметили красоту Кати Жужи, подчеркнув, что ей очень подходит её увлечение.