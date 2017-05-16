"Нашел замену Джоли?": Брэд Питт встречается с профессором Массачусетского института

В сети появилась информация о том, что актер Брэд Питт нашел замену пока что нынешней супруге Анджелине Джоли и начал встречаться с профессором Массачусетского института Нери Оксман. Она обладает не только красотой, но и умом, чем смогла привлечь Питта, передает агентство Page Six.

После того, как стало известно о разрыве между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, им и правда стали приписывать очень много необоснованных связей и новых партнеров. Между тем, свежая информация об актере не просто фейк - он и правда встречается и проводит много времени с профессором Массачусетского института Нери Оксман. Пару объединяет любовь к архитектуре. Сейчас они работают над совместным проектом, а потому их часто видят вместе. Зарубежные СМИ не исключают версию, что помимо рабочих отношений между ними вполне могли сложиться личные.

О том, что Брэд Питт увлекается архтектурой было известно достаточно давно. Он признавался, что держится за работу в Голливуде лишь из-за денег, но она не приносит ему такого удовлетворения. Также Анджелина Джоли упоминала об этом, рассказывая, что для обустройства нового дома ей пришлось нанимать профессионалов, так как раньше такими вопросами в семье занимался ее супруг.