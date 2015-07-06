«Мажор» Павел Прилучный купил внедорожник за 20 миллионов рублей

Актер Павел Прилучный, снявшийся в сериале «Мажор», обзавелся новым престижным авто. Прилучный купил себе внедорожник Gelandewagen Brabus, такая покупка ему обошлась в 20 миллионов рублей.

Павел Прилучный не раз рассказывал о своей слабости к дорогим автомобилям. Гонорары за съемки в ряде сериалов позволяют ему покупать роскошные машины, в этот раз он купил себе машину от немецкой компании, Gelandewagen Brabus обошелся ему в 20 миллионов рублей.

Однако, актер не ограничился покупкой и решил вложить в машину еще больше денег. Автомобиль, который Прилучный купил в полной и самой лучшей комплектации, был отогнан в известный тюнинговый центр. Там машина Прилучного получила еще большие улучшения. Павел Прилучный признался, что был приятно удивлен от мягкого звука работы двигателя. Он доволен покупкой и рад тому, что стал обладателем престижной машины, которая считается одной из самых дорогих.

Эта покупка стала не единственным пунктом в списке крупных трат семьи Прилучного и его жены Агаты Муцениеце. Не так давно пара приобрела квартиру в элитном районе Москвы. Роскошные апартаменты находятся на 33 этаже, откуда на столицу открывается весьма привлекательный вид.