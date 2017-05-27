Актриса "Игры престолов" Мэйси Уильямс чувствует себя одиноко

Издание TheFix передает слова актрисы из телесериала "Игры Престолов" Мэйси Уильямс, которая поделилась, что в индустрии кино часто чувствует себя одиноко. Актриса сыграла в фантастической саге роль Арьи Старк.

Накануне в сети появилась часть интервью, которое зарубежное издание TheFix взяло у актрисы британского происхождения из сериала "Игры Престолов" Мэйси Уильямс. Она приобрела особую популярность после того, как начала играть роль девочки из рода Старков Арьи. До сих пор съесмки с ее участием продолжаются. Между тем, актриса призналась, что в индустрии кино часто чувствует себя одиноко. Поэтому она рада, что у нее есть семья, в которую она возвращается каждый раз, чтобы продолжать жить как и прежде.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, какие события ознаменуют выход восьмого сезона сериала "Игры престолов". Так, руководство сети НВО сообщило, что в финале погибнет много главных героев.