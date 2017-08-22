Старшая сестра Димы Билана рассказала о сдвигах певца на личном фронте

Недавно Дима Билан разместил на своей странице в Instagram фотографию с бывшей девушкой Инной Андреевой. Старшая сестра исполнителя Елена Зимина-Билан раскрыла подробности союза и заявила о его воссоединении.

По словам родственницы, Дима Билан познакомился с тренером по лечебной гимнастике в 2000-х во время гастролей в Анапе. Между молодыми людьми завязались отношения, которые продлились более десяти лет. Большую часть этого времени пара жила вместе. Елена Зимина-Билан добавила, что знаменитость и его любимая не хотят афишировать свой роман, потому что Инна не является медийным лицом.

Стоит отметить, что возлюбленные на некоторое время расставались. Причиной тому стала девушка Ляля, которая упомянута в книге Димы Билана под названием "Хроники. От хулигана до мечтателя". Вскоре эта Ляля, лицо которой осталось неизвестной, уехала в Великобританию и бросила музыканта, чтобы свободно строить карьеру европейского художника.

Елена Зимина-Билан утверждает, что не считая этого эпизода и короткого романа с ведущей Еленой Кулецкой её брат сохранял верность Инне Андреевой. Сейчас они снова вместе и не жалуются на свои отношения. Ранее Дима Билан неоднократно появлялся на публике рядом с различными моделями и рассказывал о параллельных любовных похождениях. Однако рассказ сестры позволяет предположить, что таким образом он просто создавал образ ветреного мачо, сохраняя любовь к Инне.