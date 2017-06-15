Русская Аджелину Джоли обвинили в излишней непристойности за фото

Пермячка Галинка Миргаева, которую называют "русской Анджелиной Джоли", получила обвинения в непристойности. Причиной стала пикантная фотография с курорта, которую модель выложила на свой Instagram.

На снимке девушка лежит на шезлонге животом вниз. Из одежды на ней лишь трусики купальника. Зрителям открывается вид на хорошо освещенную солнцем заднюю часть Галинки Миргаевой и немножко на грудь.

В описании публикации модель отметила, что раньше загар был её страстью. Она могла лежать под лучами целыми днями. Однако сейчас отдает предпочтение легкому оттенку. Главное, чтобы не оставалось следов от купальника.

Подписчики оценили сюжет фотографии по-разному. Некоторые пользователи оставили под записью свои комплименты и восхитительные описания внешности Галинки. Однако нашлось немало таких, которые раскритиковали её за непристойную, по их мнению, наготу.