Максим Фадеев был тронут до глубины души выступлением поклонников с инвалидностью

На своей странице в Instagram певец, композитор и продюсер Максим Фадеев опубликовал видео, которое очень сильно его тронуло. На нём показана интерпретация песни «Вдвоём», исполненная людьми с инвалидностью.

По словам Фадеева, к нему на почту часто присылают различные видео с кавер-версиями, клипы, снятые на телефоны мини-сериалы. Однако некоторые материалы буквально выворачивают душу наизнанку. Так и произошло с данным видео, на котором воспитанники Культурного центра «Интеграция», люди с инвалидностью, исполнили кавер на песню «Вдвоём», записанную Максимом совместно с Наргиз Закировой. Композиция была исполнена с помощью языка жестов, а на заднем плане был танец пары, в котором мужчина был колясочником.

Фадеев был тронут до глубины души таким исполнением. Он настоятельно рекомендовал подписчикам просмотреть видео дважды. В первый раз обращать внимания на жестовый язык, а во второй – на танец. Продюсер назвал исполнителей настоящими талантами, поскольку несмотря ни на какие препятствия эти люди показывают мощное выступление.