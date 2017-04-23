Наташа Королёва поделилась архивными снимками из 2000-х

Популярная исполнительница Наташа Королёва в Instagram поделилась архивными снимками из 2000-х. Фанаты сравнили, как звезда выглядела тогда и сейчас, как сообщает VistaNews.

Наташа Королёва выставила эти фото в честь юбилея своей подруги Инны, сердечно поздравив её с 45-летием. На снимках 16-летней давности певица была с ребёнком – вероятно, Архипом Глушко. По мнению поклонников, знаменитость не слишком поменялась за эти годы.

Чтобы и дальше сохранять свою красоту и внешнюю юность, интернет-пользователи указали несколько факторов для Наташи Королёвой. В первую очередь, волосы (их желательно чуть осветлить), румянец (добавить побольше) и улыбка. Интересно, что на фото из прошлого нет Тарзана, хотя вообще снимки супруга певицы 16-летней давности в Сети имеются.