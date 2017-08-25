Андрей Малахов рассказал о судьбе иркутской модели, пострадавшей в ОАЭ

В выпуске передачи «Прямой эфир» от 5 апреля 2018 года рассказали об истории 22-летней Екатерины Стецюк. Уехав в Дубай на фотосессию, девушка стала заложницей ситуации. Андрей Малахов обратил пристальное внимание на возможность возвращения Кати домой.

22-летняя модель уехала в ОАЭ с целью заработать денег как фотомодель. Однако после прилета один из местных бизнесменов предложил перейти к более интимным отношением. На такое предложение девушка ответила отказом. Это разозлило мужчину, после чего он напал на Катю с ножом. Итогом для девушки стали пробитое лёгкое и перелом позвоночника.

Последующая информация о девушке появилась в Сети, когда она опубликовала запись из больницы. После видеозаписи к девушке приехали представители местной власти и забрали Катю в тюрьму. Сейчас родственники Стецюк собирают средства, которые помогут вернуть её домой.

Тётя Кати рассказала о том, что о поездке девушки в ОАЭ была не проинформирована, и узнала только благодаря отправленной ей видеозаписи уже из аэропорта.

В передаче рассмотрели и другие похожие случаи. Многие из бизнесменов относятся к моделям, как к девушкам из эскорта и не приемлют отказов. Некоторые из присутствовавших в студии выразили свое мнение о том, что Катя сама виновата в случившемся, так как не разобралась в ситуации до конца и не попыталась обезопасить себя на более высоком уровне.